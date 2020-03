Burioni sul coronavirus: "Il momento delle rinunce, abbiamo due possibilità per spostare il contagio"

04 marzo 2020 a

Nell'ultimo video pubblicato su Medical Facts, Roberto Burioni spiega perché è necessario limitare i contatti il più possibile in questa fase dell'epidemia da coronavirus che sta interessando l'Italia intera. "Ormai è evidente a tutto che siamo di fronte a un virus molto contagioso e abbastanza pericoloso - esordisce il noto virologo - Ci è rimasta una sola cosa da fare, ostacolare la diffusione. Più si diffonde, più sarà difficile trattare i casi perché i reparti in terapia intensiva saranno pieni e i medici non riusciranno a stare dietro a tutti. E di conseguenza il numero dei morti aumenterà".

Quindi cosa bisogna fare? Semplice, restare a casa. "È il momento di fare delle rinunce in nome di un interesse superiore. Per spegnere questa epidemia - chiarisce Burioni - o almeno spostarla nel tempo, abbiamo due possibilità: che il virus diventi più buono o che con l'arrivo del caldo si diffonda di meno. State a casa, leggete, godetevi la tv, ma non è il momento di andare in giro a fare vita sociale. Questo brutto momento passerà". Il noto virologo ha annunciato che approfondirà il discorso sul modo in cui il virus può diventare più buono in un prossimo video.