Coronavirus, Ilaria Capua a PiazzaPulita: "Siamo in una pandemia"

Sul coronavirus navighiamo nel buio. Parola di Ilaria Capua che, in collegamento con PiazzaPulita su La7 non nasconde i dubbi e le preoccupazioni dei virologi come lei. "Questo è un virus che stava dentro un pipistrello dentro una foresta, noi non lo conosciamo e per questo brancoliamo nel buio - chiarisce subito la situazione a Corrado Formigli -. Questo virus continuerà a circolare, colpirà città italiane". Merito senz'altro anche dell'Europa. Per la Capua infatti non si può evitare di dire che non siamo gli untori, come quella "mappa terribile" della CNN diceva, se non conosciamo come si sono mossi in Ue. Soprattutto alla luce del fatto che una delle introduzioni di virus proveniva proprio da un focolaio tedesco.

Ma c'è di più perché ad oggi però non sappiamo quanti casi realmente ci sono in Italia: "Lo studio del collega Lipsitch di Harvard - prosegue l'esperta - dice che potrebbe essere infetto il 60 per cento della popolazione della terra. La forbice di incertezza è gigantesca". Insomma, "siamo di fronte a una pandemia, un cigno nero che sta scuotendo tutto il sistema e i rapporti internazionali".