Coronavirus, Lorenzo Pregliasco a L'aria che tira: "Scuole chiuse fino a Pasqua. Temo nuove zone rosse"

Tempi cupi e scenari ben peggiori di quelli attuali, quelli tratteggiati dal virologo Fabrizio Pregliasco, presenza fissa in tv in questi giorni di coronavirus. L'esperto era in collegamento a L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7, dove si è speso nel commentare le voci circa le ultime misure adottate dal governo per la gestione dell'emergenza e le ulteriori voci che filtrano. Si parla infatti dell'ipotesi di prolungare la chiusura delle scuole fino al prossimo 3 aprile, ma per Pregliasco non è sufficiente: "Sarà necessario prolungare la chiusura delle scuole almeno fino a Pasqua", taglia corto. Dunque il virologo parla di un suo secondo timore, ovvero l'ampliamento delle zone rosse: "In questo momento è fondamentale cercare di spegnere i focolai, come negli incendi bisogna agire alla base, con gli estintori, e quindi cercare di ridurre la quota di ulteriori possibili contagi", ha concluso Pregliasco.