Coronavirus, Giovanni Rezza: "Tamponi a tappeto? Potrebbe essere inutile"

17 marzo 2020

Tamponi per il coronavirus a tappeto, sì o no? Luca Zaia propone di farli a tutti, a tappeto quindi, ma l'infettivologo Giovanni Rezza, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, è scettico: "Dal punto di vista scientifico ho dubbi, sia sul fare tamponi a tutti, sia sul farli solo ai sintomatici. Nel primo caso si alzerebbe il livello di letalità". Il problema è che "è possibile che un test sia negativo oggi in un asintomatico e che domani invece risulti positivo, questo potrebbe dimostrare una certa inutilità del tampone. Credo sia giusto porsi il problema se e quando testare e il tipo di strategia che adottiamo in questo caso. E' giusto parlarne e riflettere".