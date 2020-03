Coronavirus, Giorgio Palù alla Cnn: "Ci aspettavamo un miglioramento che ora non si vede". Stretta inefficace?

18 marzo 2020 a

La Cnn apre il sito con un titolo inquietante: "I medici italiani non sanno se le restrizioni sono efficaci. Ma non c'è un piano B". Nell'articolo si parla della gravissima emergenza coronavirus in Italia e sostiene che tra i virologi c'è il timore che la stretta non sia sufficiente visto che i casi di contagi e decessi continua ad aumentare. In particolare la Cnn riporta delle dichiarazioni di Giorgio Palù, virologo dell'Università di Padova: "Ieri ci aspettavamo un cambiamento dopo oltre dieci giorni di misure restrittive, ma i dati continuano a salire". Quindi, continua, "non penso che a oggi si possano fare previsioni".

Palù spiega che guardando i grafici sui nuovi casi, la curva cresce rendendo quindi impossibile dire quando il lockdown potrà dare i primi segnali positivi. Il virologo sostiene anche che non c'è alternativa alla stretta.