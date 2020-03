Coronavirus, Massimo Galli a Piazzapulita: "Ci accompagnerà per molto". Milano, battaglia appena iniziata

20 marzo 2020 a

a

a

Il coronavirus è "un problema che ci accompagnerà per un periodo di tempo significativo". Massimo Galli, capo infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano guida la battaglia contro l'epidemia. In collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, osserva l'onda del contagio (con il bollettino di giovedì l'Italia ha ufficialmente superato la Cina come paese con più decessi) e non concede speranza a chi sogna di uscire dall'isolamento entro poche settimane. "Inutile girarci intorno. Le misure di distanziamento sociale sono fondamentali, quello che vediamo ora è la marea montante dei casi generati prima del contenimento".

Coronavirus, la pista del fieno e dei bovini. Pazzesco; cos'ha scatenato il contagio nei 4 focolai del Nord

E sulla Lombardia, la sua previsione è drammatica: "Alcune zone, come il primo focolaio nel Lodigiano, incominciano a vedere la luce. Ma a Milano la battaglia è ancora tutta da vedere e non si può parlare di picco vicino".