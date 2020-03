Scuole chiuse, Lucia Azzolina: "Esami e maturità, un'unica certezza e diverse soluzioni"

23 marzo 2020 a

L’Italia deve prepararsi allo scenario peggiore, e sempre più possibile, della chiusura delle scuole per tutto il tempo che rimane dell’anno scolastico. Lucia Azzolina parla di questa eventualità ai microfoni di Rai Radio1 e conferma la volontà di non assegnare un 6 politico agli studenti che devono affrontare gli esami di maturità e di terza media. L’obiettivo è di “garantire un esame serio”, parole della ministra che poi aggiunge: “Stiamo valutando diverse soluzioni se non si torna a scuola”. L’unica certezza è che l’anno scolastico sarà valido: su questo la Azzolina mette la mano sul fuoco e si dice pronta a rendere sempre più centrali le lezioni e le verifiche online. Il cambio di passo dai banchi di scuola agli schermi dei computer dovrà però essere supportato economicamente dal governo: “Serve capire come distribuire i soldi. Firmerò a giorni il decreto con cui andremo a utilizzare gli 85 milioni di euro stanziati per sostenere questo progetto e arrivare a chi non ha gli strumenti digitali”.