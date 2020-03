Coronavirus, la durissima campagna del sindaco di Cagliari: ecco tutti i cartelloni

25 marzo 2020 a

Queste immagini, quelle che potete vedere nel tweet in calce, arrivano direttamente da Cagliari. Si tratta della campagna di comunicazione ideata dal comune del sindaco Paolo Truzzo (Fratelli d'Italia) per sensibilizzare la cittadinanza nei giorni del coronavirus, per indurla a comportamenti corretti. Una campagna, va detto, molto forte. Diverse affissioni, enormi, che riportano frasi quali: "Quando mio figlio è stato contagiato ho capito che dovevo rinunciare a quella spesa inutile"; "Quando hanno intubato mio padre ho ripensato a quella passeggiata che dovevo evitare". E ancora: "Quando hanno portato mia madre in ospedale, ho capito che dovevo rinunciare alla corsa". In calce a tutti i cartelli, la scritta: "Meno usciamo, prima ne usciamo. Il sindaco di Cagliari". Una campagna d'impatto, durissima, ma che con discreta approssimazione raggiunge il suo obiettivo.