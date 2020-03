Coronavirus, Angelo Borrelli a letto con sintomi influenzali: cancellato il bollettino delle 18

25 marzo 2020 a

Dopo Guido Bertolaso, anche Angelo Borrelli. Il capo della protezione civile ha infatti accusato nella mattinata di mercoledì 25 marzo alcuni sintomi influenzali mentre era in corso il comitato operativo. Ragione per la quale è stata annullata la consueta conferenza stampa con il bollettino del coronavirus, prevista per le 18. Borrelli, ad ora, non è positivo al coronavirus: soltanto qualche giorno fa si era sottoposto al tampone, che aveva dato esito negativo. Soltanto ieri, lunedì 24 marzo, Guido Bertolaso era risultato positivo al tampone da Covid-19.