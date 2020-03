Coronavirus, Amuchina e altri disinfettanti fatti in casa: boom di intossicazioni, allarme al Niguarda

Claudia Osmetti 26 marzo 2020 a

a

a

Sull' Amuchina concentrata c' è scritto chiaro: tenere fuori dalla portata dei bambini.

Sarà un disinfettante, sarà l' oro trasparente di questi giorni, sarà pure che ormai non riusciamo più a farne a meno (almeno psicologicamente): ma non è il caso di abusarne o di usarla in maniera impropria. Quella diluita che macera 15 minuti nell' acqua per sterilizzare frutta e verdura, a esempio: meglio evitare di respirarla a pieni polmoni. Da quando in Lombardia è scoppiata l' emergenza Coronavirus sono aumentate persino le intossicazioni. O meglio, le domande di aiuto per le intossicazioni. Lo dice il Centro antiveleni dell' ospedale Niguarda di Milano: in città, da un paio di settimane, le richieste di consulenza con questa specifica causale ("intossicazione da disinfettanti") sono lievitate del 65%. Quelle che riguardano i bimbi più piccini, con meno di cinque anni, addirittura del 135%. Pensiamo di proteggerci dal contagio, agiamo in totale buonafede, e ci ritroviamo a fare i conti con altri dottori.

Roba da pezzenti ai tempi del virus: bagni in Parlamento, cosa si fregano gli "onorevoli" / Guarda

Tuttavia precisiamo: le misure precauzionali sono sacrosante. Gel e disinfettanti al seguito. Nessuno dice di metterli al bando. Al contrario: avanti tutta, ma utilizziamoli correttamente. Leggiamo l' etichetta e non improvvisiamoci piccoli chimici che dosano l' etanolo nei fustini di plastica del super. Se non siamo ferrati in materia, rischiamo l' effetto opposto. Alla peggio, piuttosto che metterci in pericolo, conviene ancora il vecchio rimedio della nonna: acqua e sapone. «C' è chi, seguendo tutorial on-line e ricette fai da te, prepara miscele di sostanze non compatibili tra di loro», afferma la dottoressa Franca Davanzo del Niguarda. Ecco, non si fa.

«Chi imbeve le mascherine di disinfettante e poi le indossa, inalando un elevato dosaggio di sostanze chimiche«. Idem: no. «C' è anche chi, e sono purtroppo i casi più frequenti, riempie la casa di bottiglie di disinfettanti commerciali o preparati artigianalmente e li lascia, magari in bottigliette non etichettate, alla portata dei bambini».