Coronavirus, Attilio Fontana: "Aumento preoccupante del numero dei contagiati, siamo a 2500 in più"

I contagi continuano a salire. Un aumento davvero terrificante. "I numeri purtroppo non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po' troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Siamo sui 2.500 in più a ora, poi l'assessore vi darà i dettagli. Io personalmente sono preoccupato", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa a Milano.

"Siamo la Regione che ha fatto in assoluto più tamponi in tutto il Paese", continua il governatore, "abbiamo aspettato rigorosamente quello che c'è stato dettato dai massimi istituti di sanità del nostro Paese. Ci è stato detto che i tamponi devono essere riservati ai sintomatici" e "oggi Speranza ribadisce che le Regioni devono rispettare le indicazioni".

Quindi, conclude Fontana, sempre sui test per il Covid-19, "mi auguro che non ci siano ulteriori fraintendimenti, perché rischiano che siano estremamente fuorvianti per i cittadini. Parli solo l'Oms, l'Istituto superiore di sanità, l'Organismo tecnico del ministero e dica che cosa si deve fare o meno. Non sono scelte che competono ai sindaci, a me o ai sottosegretari che vogliono fare polemica".