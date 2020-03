Coronavirus, il bollettino della carneficina: 969 morti in un giorno, è il picco. Contagi, Italia prima al mondo

27 marzo 2020 a

Nuovo picco di decessi da coronavirus in un giorno: sono 969 i morti nelle ultime 24 ore (50 nel solo Piemonte, non registrati giovedì), per un totale che sale a 9.134 vittime. Il bollettino della Protezione civile è raggelante, anche perché l'Italia oggi centra un nuovo, triste primato: superati per numero complessivo di contagiati, 86.012, sia la Cina sia gli Stati Uniti, che avevano registrato un'impennata negli ultimi giorni. Nel dettaglio, a oggi si contano 26.029 ricoverati, 3.732 in terapia intensiva, 36.653 in isolamento domiciliare.