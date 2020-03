Coronavirus, il drammatico video a L'aria che tira: "Non posso pagare", disperazione al supermercato

30 marzo 2020 a

a

a

"Una scena che la dice lunga sulle condizioni in cui già ci troviamo". Così, Myrta Merlino, introduce uno sconvolgente filmato trasmesso a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico in onda il mattino su La7. Un filmato che mostra quanto accaduto in un supermercato, dove le persone iniziano ad avere problemi, ma problemi veri, a pagare la spesa. Un carrello pieno di beni essenziali, nessun lusso, alcun vizio. Però i denari per saldare il conto non c'erano: "Non ho i soldi, non posso pagare la spesa", si sente in cassa. Immagini drammatiche, immagini che spezzano il cuore. E ci si chiede come possano aiutare i fondi stanziati dal governo con l'ultimo decreto di Giuseppe Conte. Pochi, troppo pochi.