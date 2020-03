Coronavirus, la Lombardia continua il trend positivo: contagi in calo per il sesto giorno consecutivo, cosa succede a Milano

31 marzo 2020 a

La Lombardia continua a far registrare numeri che fanno ben sperare per il futuro. La Regione ha reso noto l’ultimo bollettino sull’epidemia da coronavirus: per il sesto giorno consecutivo si conferma in calo la crescita dei contagi. I nuovi positivi sono stati 1.047 per un totale di 43.208, ma ieri erano stati +1.154 e l’altro ieri +1.592. Scende anche il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono stati 381, mentre nei due giorni precedenti erano stati più di 400 (il totale adesso è di 7.199). Un’altra buona notizia arriva dalla terapia intensiva: per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, il dato degli accessi è stato negativo. Ieri infatti c’erano 1.330 pazienti ricoverati in rianimazione, mentre oggi sono 6 in meno.

Molto positiva anche la frenata dei contagi a Milano, dove l’ultimo bollettino fa segnare 235 nuovi contagi: pochi rispetto ai 347 di ieri ma soprattutto agli 848 del 26 marzo che facevano temere il peggio. Il capoluogo della Lombardia può tirare un sospiro di sollievo, ma non può ancora abbassare la guardia. Anche perché, come sottolineato più volte dall’assessore Giulio Gallera, occorre tener conto che non tutti i laboratori danno i risultati dei tamponi con le stesse tempistiche. Anche se è innegabile che il trend degli ultimi sei giorni lasci ben sperare per il futuro.