Coronavirus, Ordine dei medici: non usate il lotto di mascherine della Protezione civile

Ennesima gaffe della Protezione civile sulla questione mascherine. Quelle ricevute ieri dagli Ordini dei medici provinciali, circa 600mila pezzi, non erano autorizzate per uso sanitario. Per questa ragione, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli aveva inviato agli Ordini regionali una circolare invitando a "sospendere immediatamente la distribuzione e l'utilizzo di quanto ricevuto, informando eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso".

Nel pomeriggio di oggi, durante la consueta conferenza di Angelo Borrelli numero uno della Protezione civile sui dati del coronavirus, è arrivata la replica; "Sono state distribuite per un errore logistico: erano state donate all'Italia dalla Cina, il carico era destinato alla collettività. Rimedieremo prontamente a rifornire i medici di base assieme al commissario Arcuri con le mascherine Ffp2". la replica del dirigente