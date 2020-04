Coronavirus, a Pavia malati curati con il sangue dei primi due medici infettati dopo Mattia (e guariti)

02 aprile 2020 a

Si apre una speranza per i malati di Covid-19. Se funzionasse davvero questa sarebbe una cura e una soluzione contro l'emergenza coronavirus. A Pavia, all'ospedale Policlinico, alcuni pazienti hanno già ricevuto il plasma di altri pazienti guariti dal coronavirus che quindi hanno sviluppato gli anticorpi.

Video su questo argomento Lombardia, la speranza di Attilio Fontana: "Altro giorno positivo, i numeri non crescono"

Insomma, è entrata nel vivo nell'ospedale pavese - tra i primi coinvolti nell'emergenza sanitari - la sperimentazione della cosiddetta "plasmaterapia", Il protocollo è stato predisposto dal servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale del San Matteo, l'altro ospedale cittadino, in collaborazione con altre strutture come l'Ats di Mantova. I primi due a donare il sangue sono stati i due medici di Pieve Porto Morone (Pavia), marito e moglie, primi casi di contagio da Covid-19 in provincia di Pavia, diventati purtroppo noti dopo Mattia, il 38enne considerato il paziente uno.