Coronavirus, il bollettino di Angelo Borrelli: "Numero dei morti più basso dal 19 marzo". Dati positivi

05 aprile 2020

L'ultimo bollettino di Angelo Borrelli conferma il trend positivo che sta vivendo l'Italia. L'epidemia da coronavirus è ancora lontana dall'essere sconfitta, ma ci sono diversi dati incoraggianti. Il numero di casi attualmente positivi è salito a 91.246 (+2.972), ma diminuiscono sia i ricoverati in ospedale (-61) che quelli in terapia intensiva (-17). Il 64% degli infetti, ovvero 58.320, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Inoltre il numero dei deceduti è il più basso registrato dal 19 marzo ad oggi: 520 morti in un giorno non sono pochi, ma sono comunque un miglioramento importante rispetto alle scorse settimane. Insomma, non mancano le notizie positive anche se l'Italia è ancora nel picco e deve continuare la sua clausura per non incappare nell'errore di prestare il fianco ad una nuova ondata. "Non dobbiamo abbassare la guardia - è il monito del capo della Protezione civile - è fondamentale continuare a stare a casa ed uscire solo per comprovate esigenze e necessità".