Coronavirus, slitta anche la fase 2? Il grafico che ci condanna a rimanere a casa: “Quanti infetti al giorno fino al termine di aprile”

I contagi e i decessi da coronavirus stanno diminuendo, ma non come previsto. La discesa della curva è appena cominciata e viaggiamo ancora al ritmo sostenuto di circa 4.000 nuovi casi positivi al giorno. Un dato che fa pensare a un ritorno alla normalità ancora molto lontano. Come spiega Il Fatto Quotidiano allentare adesso il lockdown non solo vanificherebbe gli sforzi esercitati fin qui, ma provocherebbe un vero e proprio disastro sanitario. Secondo l'analisi condotta dall'astrofisico Fabrizio Nicastro dell'Inaf (Istituto nazionale di astrofisica), il numero dei nuovi contagi scenderà progressivamente fino ad arrivare a circa 500 nuovi casi positivi giornalieri intorno al 22 aprile, per poi scendere a circa 100 dal 30 aprile poi. Insomma, non prima di fine maggio potremo vedere la luce in fondo al tunnel e dare inizio alla tanto controversa "Fase 2".

"636 morti, -79 in terapia intensiva". Borrelli, i due dati chiave del bollettino sul virus



L'esempio è sotto agli occhi di tutti: Wuhan. Qui la riapertura avverrà a breve, dopo tre mesi dall'annuncio dell'epidemia e quattro dai primi contagi. Una scelta ben ponderata anche se i contagi erano calati già a marzo. Tutto, dunque, fa presagire che il nostro Paese dovrà in un modo o in un altro, seguire la scia cinese per poter tornare alla vita di tutti i giorni.

