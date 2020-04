Massimo Galli frena il governo sulla riapertura dell'Italia: "Ce la giochiamo qui, non cantiamo vittoria troppo presto”

07 aprile 2020 a

Massimo Galli controcorrente sulla riapertura del Paese. “Non cantiamo vittoria troppo presto”. Per il primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano la decrescita sta dando qualche piccolo ma non trascurabile segnale. "Ce la giochiamo per il momento a non avere un’epidemia trasferita al Sud che sarebbe la cosa peggiore - prosegue sul Messaggero -. Per il momento non è accaduto”. Gli stessi dati non dicono tutto: "In Lombardia, ad essere ottimisti, abbiamo dalle 7 alle 10 volte più infettati rispetto ai dati ufficiali. È evidente che il distanziamento è stato fondamentale per affrontare l’epidemia, ma persone che possono andare ad aggravarsi stando in casa purtroppo ce ne sono per forza”.

Insomma, la normalità è ancora lontana. Questo però per il direttore non significa evitare di pensare di programmare quali attività aprire prima e quali dopo, anche se farlo troppo presto potrebbe inevitabilmente vanificare gli sforzi fatti fino ad ora.

