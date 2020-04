Università, test di ingresso online e webcam in salotto: il "Grande Fratello" di Lucia Azzolina

07 aprile 2020 a

In arrivo il test d'ingresso in collegamento da casa. Sorvegliati speciali in salotto, con webcam alle spalle, microfono acceso e commissari d'esame a controllare le inquadrature, per migliaia di future matricole inizia così la stagione degli esami d'ammissione. Lo scrive il Corriere della sera. I test online che si sarebbero svolti nelle università quest'anno si svolgeranno in aule virtuali. Si parte il 20 maggio, in 50 università da Milano a Padova, Bologna.

Non più di 25 candidati e due commissari. "Ai ragazzi serve un pc portatile o fisso su cui svolgere il test e un dispositivo mobile con una app per la videosorveglianza che deve essere posiziona-to alle loro spalle. Il microfono deve restare acceso. Si connettono alla sala virtuale, mostrano un documento, inquadrano la stanza. E l'esame inizia. Il commissario li vedrà seduti di fronte al monitor", spiega Arianna Sarti, nel gruppo che ha progettato il nuovo test a distanza. "Non si poteva rinviare ancora", sottolinea, "lo scorso anno tra febbraio e giugno avevano partecipato ai test più di 55 mila studenti".

