Play2GiveAtHome: gioca a Fifa 2020 con la nazionale Hip Hop per #Milanoaiuta

07 aprile 2020 a

a

a

In questo periodo particolarmente difficile a causa dell'emergenza Covid 19 la Nazionale Hip Hop, progetto di charity legato al calcio di alcuni rapper e produttori del panorama rap italiano, scende in campo coinvolgendo i propri fan per la campagna #MilanoAiuta della Fondazione Comunità di Milano.

Fondazione Comunità di Milano raddoppierà la cifra raccolta da questa nostra campagna. Nazionale Hip Hop ha creato tre anni fa il #giocaconnoi coinvolgendo in oltre 200 partite in tre anni squadre di fan che hanno donato il corrispettivo del campo in beneficenza permettendo al progetto di charity di sostenere oltre 20 onlus nel territorio milanese e lombardo. Oggi Eddy Veerus de Il Pagante, Shade, Junior Cally, Roofio, Edo Fendy e gli altri, hanno creato la Nazionale Hip Hop “virtuale” nella modalità di gioco Pro Club su Fifa 2020, mantenendo caratteristiche fisiche e tecniche di ogni calciatore della NHH fedeli a quelle reali.

Il 5 aprile 2020 partirà la campagna per invitare gli stessi fan della NHH a formare la propria squa- dra virtuale per un incontro di beneficenza sul canale nhh_italia della piattaforma Twitch, in cui il pubbli- co potrà assistere alla partita di Fifa 2020 tra la Nazionale Hip Hop e la squadra di fan che ne abbia fatto richiesta.Il 10 aprile si terrà quindi il primo incontro del #Play2GiveAtHome in cui ciascun giocatore della squadra sfidante e ciascun spettatore potrà donare direttamente su Twitch al sito della Fondazione Comunità Milano che si occupa di assistere gli anziani in questo periodo particolarmente difficile.

#Play2GiveAtHome coinvolgerà virtualmente alla beneficenza attiva in modo attivo e divertente i ragazzi costretti a casa dall'emergenza. Giocare con noi significa essere parte integrante del progetto di charity della NHH. #Play2GiveAtHome è finalizzato ad aiutare gli anziani, quella parte di popolazione più fragile che ha bisogno di sostegno ora. Le donazioni on line avranno quindi il carattere dell'immediatezza. #Play2GiveAtHome nasce dallo slancio degli artisti della Nazionale Hip Hop di non rimanere inerti di fronte all'emergenza impegnandosi in prima persona giocando a FIFA 2020 per la raccolta fondi a favore di #MilanoAiuta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.