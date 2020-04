Coronavirus,. Angelo Borrelli: "Nelle ultime 24 ore si contano 552 morti, in aumento guariti e in calo i contagi"

08 aprile 2020 a

Notizie positive da Angelo Borrelli nel consueto appuntamento sui numeri dell'emergenza coronavirus in Italia. Si registrano 1195 positivi in più nelle 24 ore e si conferma la riduzione dei pazienti in terapia intensiva e dei pazienti con sintomi. La maggior parte dei positivi, spiega il capo della Protezione civile, il 66 per cento, si trova in isolamento domiciliare. Sono 17.669 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 552. Martedì l'aumento era stato di 604. Nuovo record di guariti, 2099 rispetto a ieri.

La situazione è in miglioramento anche per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva: sono 3693, -99 nelle ultime 24 ore (il calo è arrivato al quinto giorno consecutivo). In tutto sono stati eseguiti 807125 tamponi. I casi totali di Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sono 139.422.

Questo non significa che va abbassata la guardia o che si possa riaprire. Si vede sicuramente una riduzione ma c'è ancora un "serbatoio" di asintomatici che trasmettono il virus.

