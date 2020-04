Giuseppe Conte, il nuovo Dpcm durerà 15 giorni: confermato il lockdown, la Fase 2 può attendere

08 aprile 2020 a

Dopo aver ricevuto il parere del comitato tecnico scientifico, che ha consigliato la massima prudenza in merito alla Fase 2, Giuseppe Conte si è messo a lavoro sul nuovo decreto. Quello attualmente in vigore scadrà il 13 aprile e fondamentalmente dovrebbe essere prorogato. Stando alle indiscrezioni raccolte dall’Adnkronos, oggi si è tenuta una riunione tra il premier e i capidelegazione dei partiti di maggioranza per discutere del prossimo Dpcm. Il lockdown dovrebbe essere confermato per altri 15 giorni, anche se le misure di contenimento potrebbero subire un lieve allentamento. Si parla infatti di consentire alcune vendite al dettaglio, ma il grosso delle restrizioni dovrebbe rimanere pressoché invariato. Una scelta che s’inserirebbe nell’ottica di evitare un rimbalzo di contagi proprio adesso che l’Italia ha superato il picco e ha imboccato un trend positivo, seppur lento. Fonti di governo hanno riferito all’Adnkronos che il premier organizzerà altre riunioni prima del fine settimana, in modo da definire i dettagli del nuovo Dpcm.

