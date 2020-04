Coronavirus, lo studio legale Di Monda & Partners lancia l'assistenza "smart": il consulto è online, da casa

08 aprile 2020 a

a

a

Lo Studio Legale Di Monda & Partners lancia il progetto “Smart Legal Assistance” per offrire alla collettività il proprio contributo in piena emergenza COVID19.. A partire dall’13 aprile gli avvocati dello Studio Legale condotto dai due Senior partner, gli avvocati Raffaele Di Monda e Francesco Giliberti, con un team di 20 consulenti, metteranno a disposizione le proprie competenze, offrendo un primo orientamento giuridico on-line, senza raccolta dati ed in forma anonima. Chiunque voglia accedere ad un consulto può farne richiesta tramite il portale www.dimondaepartners.com, restando a casa e usufruendo di un supporto legale just in time attraverso un colloquio a distanza con un avvocato, capace di suggerire in tempo reale soluzioni ad hoc. Basta cliccare sulla sezione relativa alla disciplina di proprio interesse per verificare gli orari di ricevimento ed accedere alla call tramite videoconferenza. Lo studio opera in materia di Diritto Civile, Diritto Bancario e Finanziario, Diritto Tributario, Diritto Assicurativo, Real Estate e Appalti, Diritto Commerciale, Intellectual Property, Privacy, Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro, Diritto di Famiglia, Diritto Previdenziale, Compliance/231 e Penale Societario, Danni da infezioni correlate all’assistenza (ICA), Condominio e Locazione, Grafologia Giudiziaria, Risarcimento Danni, Diritto dell’Immigrazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.