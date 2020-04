Coronavirus, il bollettino del 9 aprile: brusca frenata, salgono di nuovo contagiati e morti

09 aprile 2020 a

Aumentano i contagiati da coronavirus dopo un inizio di settimana in discesa. Il numero dei casi totali sale a 143.626, 4.204 casi in più nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3.836). Nei dati forniti dalla Protezione Civile nel tradizionale bollettino delle 18, tornano a salire anche i decessi: 610 oggi contro i 542 di ieri, per un totale di 18.279 vittime.



Sono invece 1.979 i guariti in più (ieri 2.099), 28.470 in totale. Continuano a calare i ricoveri, anche se leggermente meno dei giorni scorsi: quelli ordinari sono scesi di 86 unità (ieri di 233), portando il totale a 28.399. Le terapie intensive sono scese di altre 88 unità (ieri 99), 3.605 in totale. Le persone in isolamento domiciliare sono 64.873. Ancora molto alto il numero di tamponi effettuati, 46.244, anche se meno di ieri, quando erano stati 51.680.

