PiazzaPulita, strage nelle case di riposo: all'interno delle Rsa, lo sconvolgente servizio. Immagini molto forti

In Lombardia infuria la polemica per il caso delle Rsa, le case di riposo dove si è registrata una vera e propria strage di anziani. Al di là del consueto rimpallo di accuse tra regione e governo, ci sono le immagini: sconvolgenti, terrificanti, durissime. E mostrate ancora una volta da PiazzaPulita di Corrado Formigli, il programma in onda su La7 il giovedì sera, che già settimane fa fu il primo a mostrare i reparti di terapia intensiva ai tempi del coronavirus: immagini che cambiarono la percezione degli italiani circa la pandemia.

Nel servizio di Salvatore Gulisano e Micaela Farrocco si fa il punto sulle 140 vittime nelle case di riposto, il personale senza dispositivi di sicurezza e la possibilità di difendere se stesso e gli ospiti. Poi le famiglie angosciate, perché di notizie dei loro cari non ne avevano. "Anziani ricoverati messi a contatto con altri ospiti positivi e poi lasciati morire nei loro letti, lontani dai propri cari", spiega la redazione di PiazzaPulita. Un dramma che però, si comprende via via, non ha riguardato solo la Lombardia: anche Piemonte e altre regioni hanno registrato simile dramma.

