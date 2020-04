Coronavirus, il mistero della via Emilia: "Morti in aumento del 900%. E già a Natale quella febbre"

11 aprile 2020 a

I cinquantuno chilometri della strada statale 9, ovvero la via Emilia, che fino alla pandemia di coronavirus ospitavano ventimila veicoli al giorno, oggi vedono passare soltanto i trattori di cascine. Rispetto allo stesso periodo d' un anno fa, San Rocco al Porto (provincia di Lodi) ha registrato un aumento del tasso di mortalità del cinquecento per cento, secondo i dati Istat di fine marzo; sono dati da aggiornare, gli ospedali di Codogno e Lodi restano affollati di malati. Lo ha scrive oggi il Corriere della sera.

A salire verso Milano, sulla via Emilia ci sono Guardamiglio, con la pattuglia dei carabinieri appostata alla rotonda, poi Fombio. Qui l virus ha provocato il 900 per cento in più dei decessi. La strada statale 9 è capannoni industriali, palazzi sushi & slot, bar aperti ventiquattro ore su ventiquattro, trattorie a menù fisso, motel con fuori la coda di macchine da Milano, e piccole e grandi ditte di arredi, componenti sanitari, centri commerciali. A novembre e dicembre, raccontano gli abitanti della zona, giravano polmoniti strane, pesanti, però nessuno ci fece caso, non i malati, non i dottori, non le istituzioni. A inizio gennaio, alcuni imprenditori della zona che hanno affari con la Cina hanno evitato di viaggiare.





