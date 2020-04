Milano, tre rom cercano di derubarlo, ma è l'uomo sbagliato: in pochi minuti il campione di arti marziali li manda all'ospedale

11 aprile 2020 a

Volevano derubarlo, ma hanno beccato l'uomo sbagliato. È successo ai tre rom che hanno accerchiato Bruno Danovaro a Milano con l'intendo di rubargli il portafogli. Il motivo? Il 52enne che si stava recando a fare volontario alla Croce Rossa è un esperto di arti marziali. In meno di qualche minuto i tre rom sono così finiti all'ospedale, mandati per l'appunto da Bruno.

"Ho reagito d'istinto - ha detto l'uomo al Secolo d'Italia -. Sono molto dispiaciuto per quanto successo, ma mi hanno aggredito loro per primi. Spero che stiano bene e che serva loro e a tutti i malintenzionati da lezione". Danovaro però ha alle spalle una grande storia: poteva andare a Seoul 1988 con la Nazionale di judo, ma scelse di andare a cercare fortuna negli Stati Uniti, dove ricevette anche un'onorificenza da George Bush per il suo impegno contro il doping nelle palestre. Un vero cittadino modello.

