Coronavirus, Papa Francesco stravolge la Messa di Pasqua: cancellato il Resurrexit reintrodotto da Giovanni Paolo II

Nei giorni del coronavirus, una Messa di Pasqua senza precedenti, quella celebrata da Papa Francesco all'interno di San Pietro, deserta, dove vigono le misure di sicurezza sul distanziamento. Una Pasqua a dir poco penitenziale: un minuto di silenzio ha sostituito l'omelia. Una scelta simbolica, quella del Pontefice, che nella sua parabola e soprattutto nelle ultime settimane ha sempre esaltato "gli eroi semplici". E, ancor più clamoroso, Papa Francesco ha omesso il "Resurrexit", una scelta con cui stravolge la tradizione adeguando la Messa al dramma in atto. Il rito era stato reintrodotto nel 2000. Come ha spiegato tempo fa l’Osservatore Romano, a Roma, nel medioevo la messa pasquale aveva un solenne preludio nella storica cappella di San Lorenzo al Laterano (oggi santuario della Scala Santa). L’oratorio chiamato ancora oggi comunemente Sancta Sanctorum, era considerato uno dei luoghi più sacri della città di Roma. In esso con la preziosa reliquia della Croce, si custodiva l'immagine Acheropita del Salvatore. Il Resurrexit decadde quando i Papi andarono ad Avignone, ma fino al 2000 il Resurrexit non fu restaurato: riprese con Giovanni Paolo II. Ma oggi, Papa Francesco lo ha omesso.

