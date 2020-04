Coronavirus, Angelo Borrelli: calano morti, contagiati e ricoveri in terapia intensiva

12 aprile 2020 a

Buone notizie da Angelo Borrelli nel consueto appuntamento con la stampa per illustrare i numeri del contagio da Coronavirus in Italia: sono 431 i morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sale quindi a 19.899 il numero delle vittime nel Paese dall'inizio dell'emergenza. I dati, forniti dalla Protezione Civile testimoniano quindi una situazione in lieve miglioramento anche per quanto riguarda il numero dei decessi, che ieri erano stati 619.

I guariti totali sono 34.211, con un incremento di 1.677 unità nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi, nel complesso, sono 102.253 (+1.984). In isolamento domiciliare 71.063 persone, i ricoverati con sintomi sono 27.847. Continua a migliorare anche la situazione nelle terapie intensive dove si trovano attualmente 3.343 pazienti, 38 in meno rispetto a ieri. I casi totali di Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sono 156.363. Superato il milione di tamponi eseguiti, in totale 1.010.193.

