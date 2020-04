Che tempo che fa, Franco Locatelli: "Riaprire le scuole a settembre"

13 aprile 2020 a

A slittare non c'è soltanto la data in cui finirà il lockdown, ma con discreta evidenza anche quella in cui riapriranno le scuole. Nulla di ufficiale, ma di ufficioso, poiché a parlare è stato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, uno dei principali player in campo nella gestione dell'emergenza coronavirus. In collegamento a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in edizione Pasquale in onda su Rai 2, ha affermato: "Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno". Poi ha precisato che la decisione "spetta al governo. Quello che mi preoccupa di più al momento - ha avvertito - è se si abbandonano i comportamenti individuali che ci hanno portato a limitare il numero dei ricoverati e ridurre il numero dei morti. Se chiudere le attività produttive e attuare il distanziamento sociale e la limitazione delle libertà personali è stato doloroso, riaprire senza che il Paese torni nell'emergenza è un'operazione delicata", ha concluso Locatelli.

