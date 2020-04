Coronavirus, il bollettino di Angelo Borrelli: contagi in calo, ma i decessi rimangono troppo elevati

13 aprile 2020 a

a

a

Il coronavirus non si arresta come dovrebbe. I dati del bollettino di oggi, lunedì 13 aprile, sembrano andare nella direzione di un miglioramento, ma ancora molto lento. "In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 3.260 pazienti, 83 in meno rispetto a ieri". Questo il dato positivo fornito in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Dei 103.616 attualmente positivi, ha specificato, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 3.260 in terapia intensiva e 72.333 si trovano in isolamento domiciliare. Non solo, sono almeno 159.516 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3153 unità in più rispetto a ieri). Rimangono ancora elevati i decessi. In totale infatti sono 20.465 le vittime in Italia, di cui 566 solo nelle ultime 24 ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.