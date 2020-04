Coronavirus, Giovanni Rezza frena gli entusiasmi: "I segnali sono positivi, ma siamo ancora in Fase 1". Lockdown infinito?

13 aprile 2020 a

Giovanni Rezza in controtendenza sul coronavirus:"I segnali sono positivi, ma siamo ancora in Fase 1". Il direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità frena l'entusiasmo: "Subito dopo il lockdown continua un po' di trasmissione, intradomiciliare o intrafamiliare. Questo fa sì che la coda si allunghi, dopo il lockdown c'è una coda di casi. Dobbiamo poi tener conto che il tempo che trascorre tra il momento del contagio e quello della notifica può raggiungere i 20 giorni. Quando leggo '3000 nuovi contagi', in realtà sono nuovi casi", Rezza preferisce andarci con cautela, perché si tratta di un virus nuovo, che ancora nessuno conosce. "Per ora non si assiste a residuati, a deficit di organo che possano persistere dopo la guarigione. Abbiamo letto di recidive, che non sono reinfezioni. Una persona magari risulta negativa ad un tampone e poi nuovamente positiva, ma è una situazione da chiarire e non è detto che la persona nuovamente positiva sia contagiosa". Con ogni probabilità dunque il lockdown sarà più lungo di quanto ci dicono.

