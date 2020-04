Lombardia, Beppe Sala contro Giulio Gallera: "Troppa gente in giro? Falso, fate una nuova ordinanza". Ma c'è già

14 aprile 2020 a

Lo scontro è totale. Non solo governo contro Lombardia, ma anche Beppe Sala - del Pd - contro la sua stessa regione. Il sindaco di Milano è passato all'attacco: "Ieri mattina sono stato in giro per la città con la polizia locale a vedere come vengono fatti i controlli e il pomeriggio mi sono messo in casa a guardare i dati dei controlli di ieri e dei giorni precedenti: più del 95% delle persone fermate sono in regola, questa è la realtà. Mi dissocio da questa retorica del milanese indisciplinato che si fa gli affari suoi: non è così", ha tuonato nel suo consueto punto del mattino in video sui social.

Evidente il riferimento a Giulio Gallera, assessore al Welfare di Attilio Fontana, che a Pasquetta aveva ricordato: "Molti ci dicono che c'è ancora troppa gente in giro. Avete perfettamente ragione. I controlli li fanno le forze dell'ordine e la polizia locale. Sono loro che devono garantire il fatto che le quarantene vengano rispettate e la gente non esca di casa". Insomma, Gallera aveva messo in evidenza come la responsabilità fosse del Comune, dunque di Sala.

Da par suo, il sindaco afferma che il 95% dei controllati era in regola: "Se qualcuno pensa che c'è troppa gente in giro, deve fare una cosa molto semplice: facciano una nuova ordinanza che tenga più persone a casa, tutto qui". Come se però quell'ordinanza non ci fosse già.

