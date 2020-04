Coronavirus, Marco Travaglio chiede ancora di commissariare Attilio Fontana e Giulio Gallera

14 aprile 2020 a

Marco Travaglio continua a chiedere di commissariare il duo Attilio Fontana e Giulio Gallera, presdiente e assessore regionale alla sanità lombarda. "Indimenticabile l'assessore forzista Gallera, così garrulo fino all'altro ieri malgrado il record mondiale di morti nella sua regione, e ora silente dopo la scoperta dello scandalo di Alzano (i suoi fedelissimi che vietano la chiusura dell' ospedale dopo i primi focolai) e dell'ordinanza che riversa nelle Rsa i malati Covid dimessi dagli ospedali, ma ancora infetti", scrive Travaglio.

"Leggendario lo sgovernatore leghista Fontana, che accusa il governo di negare la cassa integrazione a 1 milione di lombardi senz'averla mai chiesta. Poi si dice stupito perché "ero convinto che la curva rallentasse più velocemente", ma fa poco o nulla per frenarla: scarsa mappatura dei contagi, nessuna campagna aggressiva di tamponi, niente sorveglianza attiva sui contagiati, nessun piano di test sierologici, ignorata la medicina territoriale, isolamento tutto da dimostrare nelle Rsa fra reparti con sani e con malati Covid", rilancia il direttore del Fatto quotidiano, che da due mesi ha intrapreso una sua battaglia personale con i due.

Travaglio poi fa dei paragono con altri esponenti leghisti: "Nulla di ciò che fa il Veneto di Zaia, leghista anche lui, ma con la testa sul collo. Solo chiacchiere e propaganda, incluso il Bertolaso Hospital che doveva creare alla Fiera "600 posti letto" e, a due settimane dall' inaugurazione e a una dall' apertura, ospita 10-12 malati con 50 medici e infermieri rubati agli ospedali pubblici. Per questo gli Ordini dei medici di tutta la Lombardia hanno lanciato un j'accuse che fa a pezzi la politica sanitaria per il passato remoto, per il passato prossimo e per il presente. E denunce simili fanno, anche in sede penale, i medici piemontesi contro le analoghe politiche (su Rsa e zero strategie) della giunta gemella del forzista Cirio, con un comitato di crisi che definire imbarazzante è un eufemismo".

