Coronavirus, l'avvocato che denuncia il governo italiano all'Onu: "La verità su tutti questi morti"

L’Avvocato Luca Di Carlo, “l'Avvocato per i diritti umani", si è attivato sin dall'inizio affinché le vittime e anche quelle per causa di servizio quali medici, infermieri e altri sanitari trovassero giustizia nello stato italiano per eventuali errori governativi, denunciando anche l’illegittimità costituzionale dello scudo penale proposto dal governo italiano che voleva condonare eventuali responsabilità dei dirigenti e del governo a danno di medici, infermieri e dell’intero sistema connesso alle vittime. L’Avvocato Luca Di Carlo è stato il primo a denunciare le azioni e omissioni nazionali del Governo italiano al quale successivamente si sono uniti altri illustri avvocati.

Ora, dopo aver puntato sulle responsabilità nazionali, parte anche con la denuncia internazionale e la richiesta di accertamento all’OMS e all’ONU per eventuali crimini di terrorismo. Con la denuncia all’OMS e all’ONU, l’Avvocato Luca Di Carlo fa la richiesta affinché «venga accertato da una équipe indipendente di specialisti se il Covid-19 sia il risultato di una evoluzione naturale o se sia un “prodotto di laboratorio”». Non solo: «Se il Covid-19 dovesse risultare un virus “generato dall’uomo”», scrive Di Carlo, «si ravviserebbe una vera e propria minaccia alla pace nel mondo e alla sicurezza internazionale. Quindi le responsabilità da azioni ed omissioni, nel caso vengano comprovate, devono essere giudicate come veri e propri atti di terrorismo. Sono atti criminali e come tali devono essere giudicati».

Pertanto, accanto al processo penale per i gravi crimini internazionali, si prospetta anche un processo di risarcimento contro i responsabili e il territorio della Cina ove sono situati i noti laboratori sperimentali, oltre alla verifica di eventuali responsabilità dell’OMS.

A seguito della denuncia l’OMS si è rifiutato di dare riscontro e di agire nella direzione suggerita, mentre l’ONU ha mostrato disponibilità nell’accertare l’origine del Covid e le responsabilità relative alla sua diffusione.

La Cina invece, dopo la denuncia dell'Avvocato Luca Di Carlo, ha deciso di imbavagliare la verità sull'origine del virus: lo ha rivelato la CNN e lo stabilisce una direttiva del governo centrale, di cui l'emittente televisiva era entrata in possesso, diktat subito recepito e rilasciato da due comunicazioni online pubblicate da due università cinesi, poi rimosse dal web.

Giorni addietro il presidente Donald Trump affermava che «la Cina ha nascosto a lungo le reali dimensioni dell’epidemia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è accorta in ritardo del reale contagio e/o addirittura ha minimizzato la gravità, in quanto succube della Cina». A proposito l’Avvocato Luca Di Carlo sostiene nella denuncia: «È compito dell’OMS accertare eventuali responsabilità. Nel caso in cui l’OMS non indaghi sulle omissioni o i ritardi della Cina, che a farlo sia l’ONU che, come uno dei primari compiti, ha anche quello della tutela dei diritti umani».



