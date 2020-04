Coronavirus, il bollettino del 15 aprile: rapporto contagi e tamponi al minimo, 578 morti in 24 ore

15 aprile 2020 a

a

a

Aumentano i contagiati da coronavirus in Italia, ma in proporzione al numero di tamponi effettuati siamo ai minimi storici dall'inizio dell'epidemia. Gli infetti complessivi sono 165.155. Nelle ultime 24 ore, spiega il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella tradizionale conferenza stampa delle 18, l'incremento è di 1.127 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 675 unità. Sono 38.092 invece le persone guarite, con un aumento di 962 unità rispetto a ieri. I deceduti sono 21.645, 578 in più nell'ultima giornata. Buone notizie dagli ospedali: i ricoverati con sintomi sono ora 27.643, quelli in terapia intensiva 3.079 (-107 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare 74.696 persone. I tamponi eseguiti nel Paese sono stati finora 1.117.404 (43.715 nelle ultime 24 ore, contro i 26.779 di ieri).

I decessi non accennano a scendere, altro bollettino drammatico: si torna ai numeri delle scorse settimane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.