Coronavirus, il recordman di sanzioni sfida il governo: "Sono immune, faccio quello che voglio. E pago tutte le multe"

16 aprile 2020 a

a

a

Cinque sanzioni da 300 euro l'una in soli cinque giorni. Questi i numeri del recordman Domenico Finazzo. Si tratta di un ex imprenditore di Palermo che ha ben pensato di violare le prescrizioni anti-contagio. "È inutile, ormai il coronavirus è stato sconfitto", questa la teoria che espone in una lunga intervista a Repubblica, dove spiega i motivi della sua ribellione. "Io non voglio rinunciare al mare e al sole". Il 62enne ribadisce di essere un uomo libero e come tale vuole continuare a fare quello che vuole, tanto "sono immune a quel morbo. Il virus non mi attacca".

Scenario da incubo per l'Italia, lockdown oltre il 4 maggio. Voci dal Pd: per quanto saremo ancora reclusi in casa

Finazzo però mette le mani avanti, il suo atteggiamento non ha nulla a che vedere con le forze dell'ordine: "Grande rispetto per le vittime e anche per la legge. Infatti, io pagherò quanto devo". In uno dei tanti episodi l'ex imprenditore, che del mare non può proprio fare a meno, è stato costretto a lasciare la spiaggia da niente di meno che un elicottero dei carabinieri. Ma nulla lo preoccupa, neppure le multe salate: "Vivo di rendita, posso permettermelo. Ero titolare di un supermercato che poi ho chiuso. La piscina, il cemento, sono un'altra cosa. A me piace la sabbia e il mare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.