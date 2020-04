Coroanvirus, Fase 2: il 53% dei genitori torna al lavoro con le scuole chiuse? "Il bonus copre meno di un quarto delle spese"

21 aprile 2020 a

a

a

Secondo un’indagine di Yoopies – piattaforma internazionale di servizi alla famiglia – il 53% dei genitori torna al lavoro prima della riapertura delle scuole. Il 67% dei nuclei analizzati vede la tata come unica soluzione possibile, mentre il 91% giudica insufficienti l’intervento dello Stato. Secondo alcuni, infatti, il bonus baby sitter non copre nemmeno un quarto delle spese. Il problema si porrà dopo il 4 maggio, data in cui dovrebbe partire una prima possibilità di Fase 2. Sono infatti circa il 13% quelle famiglie i cui settori lavorativi tra le attività essenziali che dovrebbero riaprire, creando disagi e incovenienti a chi non può stare dietro ai figli che restano a casa per la chiusura certa delle scuole.

"Operazione delicata". Scuole chiuse almeno fino a settembre: Locatelli, doccia gelata da Fazio

Da un lato i nuclei familiari in cui entrambi i genitori dovranno tornare a lavoro (circa il 53%). Dall’altro lato, quelli in cui uno dei due genitori potrà rimanere a casa con i bambini, lavorando in smart working (circa il 47%). Un problema che si protrarrà anche fino a dopo l'estate, almeno fino a settembre e forse anche oltre. Senza l’ausilio dei centri estivi e anche senza nonni, dal momento che le persone anziane sono quelle più a rischio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.