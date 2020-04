Coronavirus, video-choc di un immigrato: "Noi non moriamo, voi italiani invece sì. Mi fate schifo"

21 aprile 2020 a

a

a

"Noi neri non moriamo voi bianchi sì", questa la vergognosa frase uscita dalla bocca di un immigrato che, intento a insultare un italiano, prosegue: "Ecco perchè tu sia morendo". Il video, condiviso sulla pagina Facebook della Lega, mostra uno straniero senza mascherina aggirarsi in bicicletta. Con ogni probabilità l'italiano lo avrà fermato per ricordargli le regole anti-coronavirus formulate dal governo, ricevendo però un fiume in piena di insulti: "Ma vaff***, mi riprendi anche, fai schifo. Cosa pensi di farmi paura con la polizia? - minaccia - La polizia mi fa un po***". Un filmato raccapricciante che il Carroccio liquida con un "Ecco una risorsa...", alla faccia di Teresa Bellanova intenzionata a regolarizzare gli irregolari del Paese.

Il "modello-Italia"? Un suicidio: 100 immigrati si infettano nel centro profughi e vanno a lavorare nelle coop

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.