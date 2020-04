Lockdown, Vittorio Colao convince il governo Conte: fase 2 dal 27 aprile, ma ad una condizione

22 aprile 2020 a

a

a

Chi ha tutto può partire subito, già dal 27 aprile. È la proposta che Vittorio Colao ha avanzato durante la riunione con il premier Giuseppe Conte, al quale ha presentato il memorandum elaborato dalla task force per la fase 2. Quest’ultima partirà dal 4 maggio, ma il governo sta riflettendo sull’ipotesi di Colao, che vorrebbe dare il via libera già dal 27 aprile alle attività produttive che sono in grado di garantire la massima sicurezza ai propri dipendenti. Fonti dell’esecutivo parlano all’Adnkronos di “consentire a chi è nelle condizioni di farlo di riaprire i battenti” in anticipo, così come suggerito dal capo della task force. “Ogni valutazione dovrà essere affrontata con le parti sociali - è la voce da Palazzo Chigi - per il momento si tratta di una possibilità”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.