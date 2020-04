Coronavirus e fase 2, Luciana Lamorgese: "Proroga dei permessi di soggiorno per gli immigrati. E si tornerà a celebrare i funerali"

23 aprile 2020 a

Luciana Lamorgese, in una intervista all'Avvenire, racconta il suo lavoro al Viminale in questi giorni di quarantena e della prossima ed eventuale Fase 2. "La ripresa delle attività produttive è un passo fondamentale e irrinunciabile per la tenuta del Paese. Ma la necessaria cautela, in un' emergenza sanitaria così grave, impone a tutti di riflettere attentamente sui passi da compiere". Poi entra nel dettaglio parlando di liberà di culto e soprattutto di funerali: "Non è umanamente sopportabile impedire le celebrazioni dei funerali alle tantissime famiglie colpite da un lutto. Proporrò al governo, in vista della fase di graduale riapertura, di compiere un passo concreto: dobbiamo poter tornare a celebrare i funerali, seppure alla presenza soltanto degli stretti congiunti".

Poi il ministro parla anche di una possibilie sanatoria per chi lavora in nero, specialmente gli immigrati, auspicando ulteriore proroghe per i permessi di soggiorno: "Si tratta di far emergere dall' irregolarità tanti lavoratori italiani e stranieri che spesso sono impiegati in contesti di grave precarietà sociale e sanitaria. Una prima proroga per gli immigrati al 15 giugno è stata necessaria per evitare che nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria ci fosse un affollamento negli uffici delle questure aperti al pubblico. Adesso, nella previsione di un graduale ritorno alla normalità, potrebbe essere prevista un'altra ulteriore proroga".

