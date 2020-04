Coronavirus, il bollettino di Borrelli: positivo un tampone su 25, è il miglior dato da inizio epidemia

23 aprile 2020 a

a

a

“I numeri sono particolarmente confortanti, i dimessi superano i nuovi”. Si apre con una buona notizia la conferenza stampa del commissario straordinario Angelo Borrelli, che ha letto l’ultimo bollettino sull’epidemia da coronavirus in Italia. Il primo dato che risalta agli occhi è quello relativo ai tamponi: nelle ultime 24 ore solo 1 test su 25 è risultato positivo, è la percentuale più bassa dall’inizio della crisi sanitaria. Rimane però alto anche il numero di decessi: rispetto a ieri ci sono 464 morti in più, per un totale di 25.549. I nuovi contagi sono invece 2.646 (189.973 nel complesso), a fronte di 3.033 guariti (57.576).

Quello che non ci possono dire sulla Fase 2. "Il questionario di Colao per pochi italiani a campione": scenario terribile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.