Giuseppe Sala, il piano riaperture: tavolini dei bar al posto dei parcheggi, limite di velocità a 30 all'ora e più piste ciclabili

25 aprile 2020 a

Beppe Sala ripensa la città: tutto dovrà essere raggiungibile in 15 minuti a piedi senza bisogno di usare mezzi pubblici o la macchina. Una scelta quella del sindaco che solo in parte è dovuta alla riduzione al 30 per cento del trasporto pubblico ma che in realtà, rivela il Corriere della Sera, risponde a criteri di sostenibilità ambientale.

Così per il 4 maggio si sta lavorando all'adeguamento dei marciapiedi con l'individuazione di percorsi protetti. Si creeranno pedonalizzazioni temporanee nei quartieri dove c'è meno verde per consentire il gioco e lo sport dei bambini e dei ragazzi. Sarà prevista una graduale riapertura dei parchi con il monitoraggio degli ingressi per bambini, sportivi e associazioni sportive. Si faranno più piste ciclabili.

In tante zone della città verrà limitata la velocità dei mezzi a 30 chilometri orari per permettere a bar e ristoranti di mettere i tavolini in strada dove ora sono parcheggiate le auto. Un provvedimento che sarà steso a librerie o ad altri negozi.

