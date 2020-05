Coronavirus, il bollettino di oggi: calano ancora i contagi, ma i decessi restano elevati. I numeri della Protezione Civile

01 maggio 2020 a

Sono 207.428 i casi totali di coronavirus finora registrati in Italia, comprendenti il numero di persone attualmente positive (100.943, in decremento di 608 rispetto a ieri), quelle guarite (78.249, in aumento di 2.304 su ieri) e quelle decedute (siamo a quota 28.236, con un incremento di 269). Queste le cifre diffuse dalla Protezione Civile nel bollettino di oggi, venerdì 1 maggio. A registrare una flessione il numero di persone ricoverate per sintomi lievi o meno gravi: sono 17.569, contro le 18.149 di ieri. Continua ancora a scendere il numero di ricoverati nelle terapie intensive: oggi ne risultano 1578, esattamente 116 meno di ieri. In leggero incremento di 88 unità invece rispetto alle 24 ore precedenti il numero di persone in isolamento domiciliare che sono così 81.796, pari all'81 per cento degli attualmente positivi.

