Coronavirus, il vicepresidente della Lombardia: "Tasso R0 inferiore alla media nazionale"

Il tasso di contagio da coronavirus in Lombardia è inferiore alla media italiana. Lo afferma il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. "Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80; il tasso R0 della Lombardia è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una". Parole pesantissime consegnate a SkyTg24 e che aprono nuovi scenari.

L'indice in questione è infatti decisivo per comprendere come si muove l'epidemia: se quell'R0 è pari a 1 significa che ogni contagiato può contagiare soltanto una persona, se è inferiore a 1 significa che può contagiare meno di un individuo e quindi che la malattia è destinata a spegnersi da sola. I maggiori probelmi sorgono quando l'indice supera il valore di 1. E proprio in base a quell'indice, ad aprile, il comitato tecnico scientifico aveva spinto per la decisione di non riaprire le scuole il 4 maggio. "È importante rimanere sotto l'uno - ha aggiunto il vicepresidente Sala - e questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini". Ma, se le cifre sono quelle, va da sé che a breve anche la Lombardia dovrà essere trattata alla stregua delle altre regioni.

