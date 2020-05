Giuseppe Conte attende il "dossier estate" di Vittorio Colao: entro il 18 maggio la decisione sulle ferie degli italiani

05 maggio 2020 a

Entro il 18 maggio la task force di Vittorio Colao consegnerà sul tavolo del premier Giuseppe Conte il “dossier estate” che dovrà sbrogliare il nodo delle ferie degli italiani ai tempi del coronavirus. Secondo il Fatto Quotidiano, il report degli esperti su socialità e turismo è particolarmente urgente perché incrocia in pieno le due variabili da tenere sotto controllo: il numero di focolai e la disponibilità dei posti in terapia intensiva. Fattori che diventano più difficili da tenere sotto controllo se gli italiani si spostano in massa verso le località di mare. Probabilmente la task force studierà un modo per evitare i grandi assembramenti, ma è chiaro che il turismo avrà comunque un impatto importante sulla rete sanitaria locale, soprattutto al Sud. Secondo il Fatto un’ipotesi potrebbe essere quella di privilegiare lo spostamento tra regioni con indice di contagio bassi, anche in virtù del fatto che, a partire dal 18 maggio, l’intenzione del governo è di procedere con differenziazioni regionali del lockdown. In ogni caso il tempo stringe: il gruppo di Colao ha due settimane per mettere a punto una questione di fondamentale importanza per il Paese.

