Coronavirus, nessun baby boom da quarantena: l'isolamento non ha avuto effetti sull'intimità degli italiani

Se qualcuno si aspettava un baby boom quest'anno, dovuto alla quarantena, si deve ricredere. Pare infatti che non ci saranno a breve più "pance" in giro. Insomma, durante la chiusura forzata tra le mura domestiche le coppie non hanno ritrovato quel tipo di intimità, quanto meno non hanno avuto il desiderio di diventare mamme e papà. E' quanto emerge da una ricerca condotta da un gruppo di ginecologi (Maria Elisabetta Coccia ed Elisabetta Micelli) e urologi (Marco Carini, Alessandro Natali, Gianmartin Cito, Andrea Cocci, Andrea Minervini e Giorgio Ivan Russo) delle Università di Firenze e Catania, riportata dalla Stampa.

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology. Risultato: oltre 8 italiani su 10 che prima della pandemia non erano alla ricerca di un figlio, non si sono lasciati "tentare". Non solo. Più di un terzo delle coppie che stavano pianificando l’allargamento della famiglia prima dell'arrivo del coronavirus, ha dichiarato di averci ripensato soprattutto per le difficoltà economiche che ha portato la crisi sanitaria e per il timore di un contagio in gravidanza.

