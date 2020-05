Inps nella bufera: non paga i 600 euro, italiani presi in giro dal nuovo tasto 'Rinuncia'

09 maggio 2020 a

a

a

La concezione grillina del “basta un clic” adottata dal governo Conte si sta rivelando fallimentare, ma non quanto la gestione degli aiuti economici per i milioni di italiani in grave difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. In particolare, l’edizione odierna de Il Giornale si sofferma sui 600 euro dell’Inps, per i quali basterebbe un semplice clic, e cita l’esempio di Raffaele, amministratore unico di una società di servizi che si occupa di turismo: il primo aprile ha presentato regolare domanda sul sito dell’Istituto di previdenza ma dopo 38 giorni è ancora “in attesa di esito”. Esito che non è possibile conoscere nemmeno durante una lunga serie di telefonate quotidiane. Poi, finalmente, accade qualcosa: “Arriva il mitico clic con il quale finalmente risolvere i propri problemi - scrive Il Giornale - giusto sotto l’imperitura scritta che lo invita ad attendere, compare un bottone rosso con un messaggio a caratteri cubitali: Rinuncia. Già, rinuncia, perché c’è sempre un modo per sistemare le cose. Raffaele lo farà sicuramente, così come tutte quelle migliaia di persone in attesa davanti a quel bottone. Probabilmente alle prossime elezioni”.

Quando l'aspirante superministro Giuseppe Conte prometteva di sterminare la burocrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.