Silvia Romano, il padre non sapeva nulla. La liberazione annunciata da Conte su Twitter prima che ai suoi familiari

Silvia Romano è stata liberata ma dietro questa bellissima notizia se ne nasconde una davvero misera. I familiari della giovane cooperante milanese rapita un anno e mezzo fa in Kenya, infatti, non hanno saputo dell'avvenuta liberazione dalle autorità ma dai mezzi di informazione. Evidentemente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per primo e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio poi, hanno preferito darne l’annuncio su Twitter. “Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100 per cento”, dice infatti all’Ansa il padre di Silvia, Enzo Romano, all'ignaro di tutto. “Devo ancora realizzare, mi lasci ricevere la notizia ufficialmente da uno dei mie referenti”.

